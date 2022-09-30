Героические герои на свежих кадрах «Властелина колец. Колец власти»

Если видите множество закованных в доспехи людей со сложными лицами, значит, впереди у них почти неминуемое участие в серьёзном замесе. В сети появились свежие кадры из нового эпизода во всех отношениях эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти», и на снимках сплошь важные персонажи во главе с боевой эльфийкой Галадриэлью (Морфидд Кларк).

Есть тут и тёмный эльф Арондир (Исмаэль Крус Кордова), и Адар (Джозеф Моул), а также Исилдур (Ма), королева-регент Мириэль (Синтия Аддай-Робинсон), Элендиль (Ллойд Оуэн) и его сын Исильдур (Макс Болдри).

Заправляют масштабным проектом шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей совместно со сценаристом Брайаном Когманом («Игра престолов»).