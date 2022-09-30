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Героические герои на свежих кадрах «Властелина колец. Колец власти»

Если видите множество закованных в доспехи людей со сложными лицами, значит, впереди у них почти неминуемое участие в серьёзном замесе. В сети появились свежие кадры из нового эпизода во всех отношениях эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти», и на снимках сплошь важные персонажи во главе с боевой эльфийкой Галадриэлью (Морфидд Кларк).

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Есть тут и тёмный эльф Арондир (Исмаэль Крус Кордова), и Адар (Джозеф Моул), а также Исилдур (Ма), королева-регент Мириэль (Синтия Аддай-Робинсон), Элендиль (Ллойд Оуэн) и его сын Исильдур (Макс Болдри).

Заправляют масштабным проектом шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей совместно со сценаристом Брайаном Когманом («Игра престолов»).

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ГалереяВластелин колец. Кольца власти
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Источник фотографий: Depositphotos

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