«Властелин колец: Кольца власти» унизили «Дом дракона» — назван Топ-10 самых популярных сериалов на стриминге

Приквел культового «Властелина колец» и, вдобавок, самый дорогой сериал в истории ждали все. Не удивительно, что «Кольца власти», едва выйдя на Amazon, оказались в центре всеобщего внимания и сходу возглавили Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов на стриминге по версии авторитетной конторы Nielsen.
Правда, сразу за стадией «бросились смотреть» следует «ужаснулись» и «разбежались», но это будет уже в следующих рейтингах. Пока же «Кольца власти» празднуют победу над «Домом дракона», который, несмотря на в целом высокие оценки как критиков, так и зрителей, пока запрягает долго.
Первая десятка всего самого популярного на потоковых сервисах с 29 августа по 4 сентября 2022 года выглядит так:
- №ФильмСервисЭпизодымлн минут
- 1Amazon Prime Video21253
- 2«Время для себя»NETFLIX-927
- 2NETFLIX354812
- 4HBO Max73792
- 5HBO Max3781
- 6«Дьявол в Огайо»NETFLIX8716
- 7NETFLIX18693
- 8NETFLIX396674
- 9NETFLIX34667
- 10«Отголоски эха»NETFLIX7627
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