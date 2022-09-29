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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Властелин колец: Кольца власти» унизили «Дом дракона» — назван Топ-10 самых популярных сериалов на стриминге

Источник: Amazon / HBO

Приквел культового «Властелина колец» и, вдобавок, самый дорогой сериал в истории ждали все. Не удивительно, что «Кольца власти», едва выйдя на Amazon, оказались в центре всеобщего внимания и сходу возглавили Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов на стриминге по версии авторитетной конторы Nielsen.

Правда, сразу за стадией «бросились смотреть» следует «ужаснулись» и «разбежались», но это будет уже в следующих рейтингах. Пока же «Кольца власти» празднуют победу над «Домом дракона», который, несмотря на в целом высокие оценки как критиков, так и зрителей, пока запрягает долго.

Первая десятка всего самого популярного на потоковых сервисах с 29 августа по 4 сентября 2022 года выглядит так:

Комментарии (1)

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