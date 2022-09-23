 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Враг приближается в тизере пятого эпизода «Властелина колец. Колец власти» Роскошная Марго Робби и другие, включая Брэда Питта, на первых кадрах фильма «Вавилон» Ужастик со звездой «Форсажа» возглавил американский прокат Эмилия Кларк прокомментировала свой дебют в Marvel Вторая часть аниме-сериала «Семья шпиона» получила трейлер
2
СЕРИАЛЫ
187
 
Прямая ссылка на новость:

Галадриэль унижает нуменорцев на мечах в экшен-сцене из пятого эпизода «Властелина колец. Колец власти»

Если вас по каким-то совершено непонятным и уж точно неуважительным причинам не впечатлил тизер пятого эпизода эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти», помочь вам одуматься спешит эксклюзивный отрывок из серии, любезно предоставленный порталом Screen Rant.

В этой, с позволения сказать, экшен-сцене опытная воительница Галадриэль (Морфидд Кларк) преподаёт урок военного искусства молодым нуменорцам. Крайне неубедительно, надо сказать, преподаёт, но уж как может.

Увидеть эту и другие волшебные сцены пятого эпизода все прикипевшие душой к самому дорогому сериалу в истории смогут уже сегодня.

Теги
ВидеоВластелин колец. Кольца власти
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

+Рецензия и отзывы на сериал «Властелин колец. Кольца власти» 21«Властелин колец. Кольца власти» и «Дом Дракона» можно посмотреть в российских кинотеатрах 33Орландо Блум поддержал тёмного эльфа из «Властелина колец. Колец власти» (фото)

Тоже интересно

8Игра начнётся 4 ноября! Милли Бобби Браун и Генри Кавилл на первых кадрах из детектива «Энола Холмс 2» 1«Мобильный доспех Гандам: Ведьма с Меркурия» — новый тизер и сэйю для очередного аниме франчайза «Гандам» 11Дженсен Эклс приоделся для очередной разборки на свежем кадре «Пацанов» 8Nvidia представляет DLSS 3 и GeForce RTX 40 34Больше не Лара Крофт! Сиквел Tomb Raider с Алисией Викандер скопытился, а права на экранизацию уже продают другим студиям

Далее на КГ

1
Капитан Бумеранг курильщика на съёмках девятого сезона «Флэша» (фото)
 0
Капитан Мадс Миккельсен на первых фото со съёмок исторической драмы «Бастард» Николая Арселя
 0
«Человек-бензопила» — новый трейлер и ещё больше сэйю для аниме про демонов, собак и бензопилы
 0
Рецензия и отзывы на сериал «Властелин колец. Кольца власти»
 0
Рецензия и отзывы на сериал «Дом Дракона»
 7
Лена Хиди и Ник Фрост отправятся отдыхать на остров маньяков
 8
Ана де Армас знает, что вы будете пересматривать секс-сцены «Блондинки», и её от этого тошнит
 14
Кэмерон Диас возвращается в кино. Вот, что она думает по этому поводу
 2
Ноль кадров в секунду. Выпуск 440: Эпическая кража автоугонщика
 0
КГ играет: Heroines of Swords & Spells, часть 2
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Ноль кадров в секунду – 440: Эпическая кража автоугонщика
 
 
4ЕВА
 
 
19Телеовощи – 462: На другой стороне спектра
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 
3Ноль кадров в секунду – 439: Викинг в пижаме
 
1ЕВА – 494: Стучать хером по барану
 
6Телеовощи – 461: Малоизвестные персоналити
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 532: «Вышка», сортирный ужастик и «Приключения Электроника 2»
 
8Ноль кадров в секунду – 438: Святые пиздюки
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru