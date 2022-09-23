Галадриэль унижает нуменорцев на мечах в экшен-сцене из пятого эпизода «Властелина колец. Колец власти»

Если вас по каким-то совершено непонятным и уж точно неуважительным причинам не впечатлил тизер пятого эпизода эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти», помочь вам одуматься спешит эксклюзивный отрывок из серии, любезно предоставленный порталом Screen Rant.

В этой, с позволения сказать, экшен-сцене опытная воительница Галадриэль (Морфидд Кларк) преподаёт урок военного искусства молодым нуменорцам. Крайне неубедительно, надо сказать, преподаёт, но уж как может.

Увидеть эту и другие волшебные сцены пятого эпизода все прикипевшие душой к самому дорогому сериалу в истории смогут уже сегодня.