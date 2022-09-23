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Первоисточник: comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Капитан Бумеранг курильщика на съёмках девятого сезона «Флэша» (фото)

Источник: Warner Bros.

Пусть в послужном списке Джая Кортни не так много ролей, которыми можно по праву гордиться, но Капитан Бумеранг — одна из них. В обеих версиях «Отряда самоубийц» его злодей вышел на пятёрочку. Но у по определению убыточного канала The CW на Кортни денег нет, поэтому в финальном сезоне «Флэша» появится свой Капитан Бумеранг — в бюджетной версии.

На съёмочной площадке девятого сезона телекомикса как раз застукали этого персонажа в исполнении Ричарда Хармона («Сотня»).

Промо-арт сериала «Флэш»

В начале августа телеканал The CW официально объявил о том, что 13-серийный девятый сезон станет заключительным для ветерана Arrowverse, но творческая команда фантастического экшена во главе с исполнителем титульной партии Грантом Гастином перед неизбежным прощанием со зрителями наверняка успеет повеселиться на все деньги.

Теги
Флэш
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