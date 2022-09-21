Молодые Винчестеры на свежих кадрах приквела «Сверхъестественного»

Издание Entertainment Weekly помогает телеканалу The CW продвигать одну из его главных премьер актуального осеннего телесезона — мистическую экшен-драму «Винчестеры» с Дженсеном Эклсом в роли рассказчика и продюсера проекта. Упоминания других известных имён вроде Джареда Падалеки здесь можно не ждать — он нынче отвечает за раздел сидабовских вестернов.

Зато на свежих эксклюзивных кадрах засветились исполнители главных ролей Дрейк Роджер и Мэг Доннелли в компании исполнителей ролей второго плана. Увидеть всю эту компанию на малых экранах желающие смогут 10 октября.

Приквел «Сверхъестественного» поместил в фокус своего внимания родителей главных героев, намереваясь создать нечто наподобие оригинального сериала, где вместо семейной динамики (братья всё таки) будут романтические взаимоотношения. Вернувшийся с войны Джон Винчестер (Роджер) знакомится с охотницей на нечисть Мэри Кэмпбелл (Доннелли) и вместе с ней начинает благородное дело борьбы с нечистыми силами.