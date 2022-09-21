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Молодые Винчестеры на свежих кадрах приквела «Сверхъестественного»

Издание Entertainment Weekly помогает телеканалу The CW продвигать одну из его главных премьер актуального осеннего телесезона — мистическую экшен-драму «Винчестеры» с Дженсеном Эклсом в роли рассказчика и продюсера проекта. Упоминания других известных имён вроде Джареда Падалеки здесь можно не ждать — он нынче отвечает за раздел сидабовских вестернов.

Кадры из сериала «Винчестеры» Кадры из сериала «Винчестеры»

Зато на свежих эксклюзивных кадрах засветились исполнители главных ролей Дрейк Роджер и Мэг Доннелли в компании исполнителей ролей второго плана. Увидеть всю эту компанию на малых экранах желающие смогут 10 октября.

Кадры из сериала «Винчестеры» Кадры из сериала «Винчестеры» Кадры из сериала «Винчестеры»

Приквел «Сверхъестественного» поместил в фокус своего внимания родителей главных героев, намереваясь создать нечто наподобие оригинального сериала, где вместо семейной динамики (братья всё таки) будут романтические взаимоотношения. Вернувшийся с войны Джон Винчестер (Роджер) знакомится с охотницей на нечисть Мэри Кэмпбелл (Доннелли) и вместе с ней начинает благородное дело борьбы с нечистыми силами.

Теги
ГалереяВинчестеры
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Источник фотографий: Depositphotos

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