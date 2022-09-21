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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

Не повторять ошибок «Игры престолов». Координатор интимных сцен «Дома Дракона» рассказала о работе над проектом

Источник: HBO

Координатор интимных сцен «Дома Дракона» Мириам Лючия, сравнивая приквел с «Игрой престолов», говорит, что проект изо всех сил старается не запятнать свою репутацию, как это сделал его HBO-предшественник.

У «Игры престолов» была негативная репутация в медиа-среде, включая движение #MeToo. Они сами это признают, а Эмилия Кларк и другие актёры говорили о том, насколько тяжёлыми и необоснованными могли быть те или иные сцены, и как велико было давление, которое они ощущали. В «Доме Дракона» другой подход к работе не только у съёмочной группы, но и у каста, полностью осознающего и тщательно следящего за тем, на что они соглашаются. Мы создали прецедент.

Секс-сцены — неотъемлемая часть сериала, но мы живём в новую эру. С самого начала меня приглашали участвовать в репетициях, дискуссиях, читках, чтобы все знали, кто я, и все было прозрачно.

Мириам Лючия

Она добавила, что не поддерживает слова Шона Бина о своих коллегах. Он нравится ей как актёр, но его позиция устарела. Например, исполнительница одной из главных ролей в «Доме Дракона» Эмили Кэри считает, что координатор на съёмках ей очень помогла.

Теги
Дом Дракона
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