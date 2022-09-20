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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Рейтинги «Дома Дракона» продолжают расти

Источник: HBO

Пока стриминговый сервис Amazon, отчитавшись об успешном старте «Колец власти», скромничает докладывать о дальнейших успехах своего наверняка бешено популярного приквела, пресса вещает о достижениях его ближайшего конкурента — «Дома Дракона».

Пятый эпизод приквела «Игры престолов», по информации издания Variety, улучшил рейтинговые показатели сериала на 3%, и сейчас на каждую серию фэнтези-эпика приходится 29 млн просмотров. В эту внушительную цифру входят просмотры на кабельном канале HBO и всех его цифровых платформах, включая HBO Max.

В грядущем шестом эпизоде зрителей ждёт значительный временной скачок, а вместе с ним и частичная смена основного актёрского состава — на смену Милли Олкок и Эмили Кэри придут Эмма Д’Арси и Оливия Кук, играющие взрослых Рейниру Таргариен и Алисенту Хайтауэр.

Теги
Дом Дракона
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