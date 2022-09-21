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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

«Секс не так уже хорош» — звезда «Дома дракона» объяснил, почему готовился к постельной сцене семь месяцев

Источник: HBO

Предыдущий, четвёртый эпизод «Дома дракона» запомнился привычным к инцестам фанатам «Игры престолов» не столько сценой в борделе, но последовавшим за этим долгим и весьма подробным на различные детали интимным моментом Рейниры (Милли Олкок) и сира Кристана Коля (Фабьен Франкель). Только вот это были не те детали, которых все обычно ждут — как выяснилось, такова была задумка самого актёра, который дотошно готовился к этому моменту добрых полгода.

Мы говорили об этом на протяжении семи месяцев. Для меня было важно, чтобы это не была просто ещё одна беспричинная секс-сцена с блестящими от пота спинами. Любой, кто хоть раз занимался сексом, скажем вам, что он не так уж прекрасен. Обычно это неловко, особенно, когда ты молод. Есть определённый дискомфорт в изучении тел друг друга, не говоря уже о практической составляющей процесса.

Франкель рассказал, что на протяжении всего этого времени неустанно переписывался как с партнёршей по сценен Олкок, так и с режиссирующей этот эпизод Клер Килнер. Особенно его волновали многочисленные доспехи его героя, которые он бы точно не смог мгновенно сбросить в порыве страсти. Долой архаичные горячие секс-сцены — даёшь больше реализма!

Помню, я сказал им: «Ни при каких обстоятельствах эта броня не снимется без посторонней помощи. У рыцарей были оруженосцы, которые снимали их доспехи. Даже с оруженосцем мирового уровня на это бы ушло 10 минут. Рейнира и Коль ни за что не снимут эту броню за 10 секунд». Меня всё это действительно заботило, потому что я хотел отойти от архаичных сексуальных сцен, которые слишком долго существовали в кино и на телевидении.

Справедливости ради, получилось действительно хорошо.

Комментарии (5)

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