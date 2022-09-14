Главная парочка охотников на свежем постере «Винчестеров»

Сверхъестественную историю любви обещает зрителям телеканал The CW, опубликовавший свежий постер мистической экшен-драмы «Винчестеры». Дебютный продюсерский проект Дженсена Эклса, который также выступает рассказчиком Дином Винчестером, стартует 10 октября.

Приквел «Сверхъестественного» поместил в фокус своего внимания родителей главных героев, намереваясь создать нечто наподобие оригинального сериала, где вместо семейной динамики (братья всё таки) будут романтические взаимоотношения. Вернувшийся с войны Джон Винчестер (Дрейк Роджер) знакомится с охотницей на нечисть Мэри Кэмпбелл (Мэг Доннелли) и вместе с ней начинает благородное дело борьбы со всякой чертовщиной.