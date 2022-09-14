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Гении игровой индустрии открывают новые горизонты в трейлере третьего сезона комедии «Мифический квест»

Мастера игровой индустрии возвращаются с новым проектом. В сети появился полноценный трейлер третьего сезона «Мифического квеста», который старается как можно меньше раскрывать, что же это за проект такой. Точной даты выхода у продолжения по-прежнему нет — видеоролик лишь напоминает, что свежие эпизоды производственной комедии начнут выходить на потоковой платформе Apple TV+ осенью. Ждём уточняющую информацию — сентябрь-то в разгаре.

В третьем сезоне Иэн (Роб Макэлхенни) и Поппи (Шарлотта Никдао) координируют работу своей новой компании GrimPop Studios, а Дане (Имани Хаким) приходится время от времени выступать посредником между не прекратившимися спорить по любому поводу начальниками.

Дэвид (Дэвид Хорнсби) сживается с новой для себя ролью главы проекта «Мифический квест», а Джо (Джесси Эннис) возвращается к работе в качестве его ассистента. Кэрол (Наоми Экперигин) пытается разобраться со своими новыми обязанностями после повышения, а Рэйчел (Эшли Бёрч) — определиться со своими моральными ориентирами. Брэд (Дэнни Пуди) вышел из тюрьмы, стал совсем другим человеком (вроде бы) и пытается заново вписаться в общество.

Теги
ВидеоМифический квест
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Источник фотографий: Depositphotos

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