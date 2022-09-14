Титус Уэлливер в роли Лекса Лютора на снимке из четвёртого сезона «Титанов»

Казалось бы, при чём тут 3 сентября… Издание Entertainment Weekly опубликовало эксклюзивный кадр из четвёртого сезона фантастического экшена «Титаны» по вселенной DC. И снимок примечателен тем, что вместе с супергероиней Старфайер (Анна Диоп) на нём засветился злодей Лекс Лютор в исполнении Титуса Уэлливера («Босх»). Солидный дядечка.

Продолжение рискованных приключений готэмской команды Дика Грейсона (Брентон Туэйтс) пока не обзавелось точной датой возвращения на экраны, но известно, что свежие эпизоды начнут выходить на стриминговом сервисе HBO Max в ноябре.

В сериале также снимаются Тиган Крофт, Оайан Поттер, Конор Лесли, Керран Уолтерс, Джошуа Орпин, Алан Ритчсон, Минка Келли, Дамарис Льюис и Саванна Уэлч. Шоураннером выступает Грег Уокер («Тайны Смолвиля»).