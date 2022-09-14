 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Ужастик со звездой «Форсажа» возглавил американский прокат Эмилия Кларк прокомментировала свой дебют в Marvel Дом Дракона - реакция на 1 серию Роскошная Марго Робби и другие, включая Брэда Питта, на первых кадрах фильма «Вавилон» Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 532: «Вышка», сортирный ужастик и «Приключения Электроника 2»
3
СЕРИАЛЫ
143
 
Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Титус Уэлливер в роли Лекса Лютора на снимке из четвёртого сезона «Титанов»

Казалось бы, при чём тут 3 сентября… Издание Entertainment Weekly опубликовало эксклюзивный кадр из четвёртого сезона фантастического экшена «Титаны» по вселенной DC. И снимок примечателен тем, что вместе с супергероиней Старфайер (Анна Диоп) на нём засветился злодей Лекс Лютор в исполнении Титуса Уэлливера («Босх»). Солидный дядечка.

Кадры из сериала «Титаны»

Продолжение рискованных приключений готэмской команды Дика Грейсона (Брентон Туэйтс) пока не обзавелось точной датой возвращения на экраны, но известно, что свежие эпизоды начнут выходить на стриминговом сервисе HBO Max в ноябре.

В сериале также снимаются Тиган Крофт, Оайан Поттер, Конор Лесли, Керран Уолтерс, Джошуа Орпин, Алан Ритчсон, Минка Келли, Дамарис Льюис и Саванна Уэлч. Шоураннером выступает Грег Уокер («Тайны Смолвиля»).

Теги
ГалереяТитаны
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

1«Пенниуорт: Происхождение дворецкого Бэтмена» возвращается в октябре (трейлер) 1Джеймс Ганн подтвердил возращение к работе над вторым сезоном «Миротворца» 29Педро Паскаль в роли Джоэла из экранизации The Last of Us в сборном трейлере HBO Max

Тоже интересно

30Антонио Бандерас уже не милый котик, а злой убийца в трейлере экшена «Банши» 17«Капитан Америка 4» обзавёлся расово правильным режиссёром 8«Горжусь вами» — Кевин Файги поддержал режиссёров «Бэтгёрл» после отмены фильма 14Встречайте Рыжую Соню. Главную роль в фэнтези-боевике получила Матильда Лутц 5«Мадам Паутина» уходит с летнего сезона 2023-го, а на её место встаёт «Астрал 5»

Далее на КГ

0
Сюжетный трейлер God of War: Ragnarok
 1
Гении игровой индустрии открывают новые горизонты в трейлере третьего сезона комедии «Мифический квест»
 2
У главного героя «Джокера 2» в Аркхеме появится юный приятель
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Ирония судьбы в Голливуде»
 3
К оригинальному «Аватару» всё ещё можно нарисовать красивые афиши
 3
Зак возвращается зимой — у переиздания Crisis Core: Final Fantasy VII появилась дата выхода
 0
ЕВА-494: Прямая трансляция
 18
Золотая эра Голливуда с Брэдом Питтом и Марго Робби в трейлере эпика «Вавилон»
 11
Шарлиз Терон научит быть хорошим или плохим в трейлере фильма «Школа Добра и Зла»
 8
Оригинальный Бэтмен считает отмену «Бэтгёрл» хорошим бизнес-решением
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
6Телеовощи – 461: Малоизвестные персоналити
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 532: «Вышка», сортирный ужастик и «Приключения Электроника 2»
 
8Ноль кадров в секунду – 438: Святые пиздюки
 
 
1ЕВА – 493: Невидимые зомби и боб-перевозчик
 
12Телеовощи – 460: Что этот Валера себе позволяет?
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 531: «Самаритянин», «Нет» Джордана Пила, китайская цензура
 
3Ноль кадров в секунду – 437: Итоги Gamescom 2022
 
 
2ЕВА – 492: Сбивание цены на дом в параллельном мире
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru