Netflix убрал метку ЛГБТ с сериала «Монстр: История Джеффри Дамера» после скандала

Netflix, чья нездоровая тяга к сексуальным меньшинствам всех мастей не подлежит сомнению, в этот раз перегнул палку. Главный герой вышедшего на прошлой неделе триллера «Монстр: История Джеффри Дамера» в исполнении Эвана Питерса — реально существовавший серийный убийца, расист, каннибал и… немножечко гей Само собой, стриминг-гигант поставил на сериале заветную метку ЛГБТ, что очень не понравилось наиболее активным представителям общественности.

Поднялся жуткий скандал — шутка ли, выставить гомосексуалистов какими-то маньяками-извращенцами. Если в двух словах — не о такой репрезентации эти меньшинства просили, и вообще ни к чему поднимать тему ЛГБТ, ещё больше травмируя семьи жертв. Вот, что сказал некий дрэг-квин Б.Дж. Дэниэлс:

Я чувствую, что сериал относится к этому ужасному моменту в истории Милуоки как к какому-то фетишу. На это не следует смотреть таким образом, это кажется совершенно неправильным. Я знаю многих людей, переживших этот период, которые не будут его смотреть. Они не будут класть деньги в карман тех, кто буквально тревожит покойников.

К слову, создатель сериала — Райан Мёрфи, глубоко погружённый в тему ЛГБТ. Но, видимо, некоторые вещи не позволены даже своим.