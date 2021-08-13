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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Райан Мёрфи продолжит клепать антологии. На очереди «Американская история спорта» и «Американская история любви»

Источник: FX

Создатель «Американской истории преступлений» и «Американской истории ужасов», Райан Мёрфи явно не собирается останавливаться на достигнутом. Две телеантологии общей продолжительностью 13 сезонов ему показалось недостаточно, и он запустил в работу ещё две — «Американскую историю спорта» и «Американскую историю любви».

Первая, как нетрудно догадаться, сосредоточится на важном событии, связанном с определённым спортсменом, и переосмыслит его сквозь призму современных реалий, при этом рассказав историю с разных точек зрения. Так, первая телеглава по сценарию Стю Зихерман («Американцы», «Любовники») поведает о взлёте и падении суперзвезды Национальной футбольной лиги Аарона Эрнандеса. Обещают исследовать связь разрозненных сторон его личности, его семьи, карьеры, самоубийства, а также его наследия в спорте и американской культуре.

Вторая телеантология расскажет о настоящих историях любви, привлекающих внимание мировой общественности. Первый сезон опишет бурные ухаживания и брак Джона Фицджеральда Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт. То, что начиналось как прекрасный союз молодой пары, начало разрушаться под давлением безжалостной общественности и бульварных СМИ. Закончилось всё трагично — смертью, когда их частный самолёт разбился где-то у берегов Массачусетса.

Как вы поняли, темы крайне специфичны и, есть подозрение, интересны лишь весьма узкому кругу лицу.

Теги
Американская история любвиАмериканская история спортаАмериканские истории ужасовАмериканская история преступлений
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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