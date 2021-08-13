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Сразу две отличные новости для ценителей «Реальных упырей»

Источник: FX

Не успел стартовать третий сезон «Реальных упырей», а FX с барского плеча уже оформил ему продление на четвёртый — не иначе подействовал хвалёный гипноз. Руководство канала не может нарадоваться на своё детище и не устаёт благодарить всех, кто приложил к нему руку:

Фанаты не могут насытиться «Реальными упырями», и FX готов удовлетворить этот аппетит, продлив сериал на четвёртый сезон. Наши благодарности невероятной творческой команде, актёрскому составу и съёмочной группе, которые делают его всё лучше с каждым сезоном.

Меж тем 10-серийный третий сезон стартует уже 2 сентября, а значит самое время смотреть трейлер:

Согласно официальному синопсису, вампиры пребывают в панике, узнав, что Гильермо убивает им подобных. Также в предстоящем сезоне они выйдут на новый уровень силы, встретятся с вампиром, от которого произошли все остальные, соблазнительной Сиреной, горгульями, оборотнем-кикболистом и множеством сверхъестественных диковинок, побывают в казино Атлантик-Сити, тренажёрных залах и оздоровительных культах.

Кроме того, Колину Робинсону стукнет 100 лет, а Нандор будет переживать личностный кризис из-за вечной жизни и попытается придать ей больше смысла. Найдёт ли он свою любовь, или ему суждено остаться бессмертным холостяком с 37 бывшими женами?

Теги
ВидеоРеальные упыри
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Источник фотографий: Depositphotos

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