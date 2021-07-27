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Вампиры готовятся к дворовой распродаже в отрыве из третьего сезона «Реальных упырей»

Кабельный канал FX опубликовал отрывок из третьего сезона мокьюментари «Реальные упыри», где кровососы продолжают приобщаться к простым человеческим активностям. Кровососущее трио и их теплокровные спутники готовятся к первой дворовой распродаже. Премьера продолжения состоится 2 сентября, поэтому уже достаточно скоро мы узнает, что выйдет из этой благой инициативы.

Синопсис многосерийной комедии напоминает, что в третьем сезоне Нандору, Ласло и Наде предстоит решить, что им делать с новоиспечённым охотником на вампиров Гильермо. Но и помимо этого у проживающих под одной крышей кровососов будет полным-полно забот от экзистенциального кризиса до разборок с бывшими.

В сериале снимаются Мэтт Берри, Кайван Новак, Натасия Деметриу, Даг Джонс, Харви Гильен, Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман и другие. Создатели одноимённого фильма-первоисточника Тайка Вайтити и Джемейн Клемент числятся исполнительными продюсерами сериала.

Теги
ВидеоРеальные упыри
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