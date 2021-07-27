Пришельцы и русалки в промо-тизере 10 сезона «Американская история ужасов» Райана Мёрфи

Поклонников знаменитой хоррор-антологии Райана Мёрфи «Американская история ужасов» ждёт двойной кошмар. В сети появились промо-тизер и свежий постер десятого сезона, получившего название «Двойной сеанс» (Double Feature). Видеоролик довольно неплохо расшифровывает этот подзаголовок.
Первая часть свежей телеглавы, посвящённая кровожадным морским обитателям, носит название «Красный прилив» (Red Tide). Вторая часть, где речь пойдёт о похищающих землян пришельцах, называется «Долина Смерти» (Death Valley).
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Премьера 10 сезона ужастика состоится 25 августа на кабельном канале FX.
В «Двойном сеансе» задействованы Маколей Калкин, Кэти Бейтс, Эван Питерс, Сара Полсон, Лили Рэйб, Билли Лурд, Лесли Гроссман, Анджелика Росс, Финн Уиттрок и Адина Портер.
И свежий «двойной» постер:
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