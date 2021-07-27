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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Художника, омолодившего Люка Скайуокера лучше, чем в сериале «Мандалорец», взяли на работу в Lucasfilm

Источник: Disney+

После финала второго сезона «Мандалорца», в котором вернули сильно помолодевшего Марка Хэмилла в роли джедая Люка Скайуокера, многие заметили, что цифровое омоложение прошло не очень гладко. Оно и понятно — актёр не снимался в сцене — слишком стар он для таких силовых фокусов, какие показывались в заключительной серии. В постановке участвовал каскадёр, на лицо которого наложили знакомые черты Люка.

Прошло меньше недели с момента выхода эпизода, а в сети уже появился дипфейк: художник по имение Шамук постарался на славу — изображение было намного лучше.

Студия Lucasfilm это заметила и взял парня на работу в ILM, что он и подтвердил на днях.

Так держать, Голливуд! Кроме очевидно воодушевляющего посыла, можно предположить, что Lucasfilm ещё не закончила с молодым Скайуокером. Ну или стоит ждать других уже более качественно омоложенных классических персонажей из «Звёздных войн» в фильмах или сериалах.

Теги
МандалорецLucasfilmМарк ХэмиллDisney+
Комментарии (7)

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