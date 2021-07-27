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Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Похоже, мы узнали точную дату выхода «Миротворца» Джеймса Ганна

Источник: Warner Bros.

Благодаря информации, опубликованной на портале пресс-центра DC, мы, похоже, чуть раньше времени узнали точную дату выхода сериала Джеймса Ганна «Миротворец». Многосерийный спин-офф «Отряда самоубийц: Миссии навылет» стартует на HBO Max 16 января. В день премьеры зрители увидят три первых эпизода, названия которых тоже стали достоянием общественности.

  1. A Whole New Whirled
  2. Best Friends Never
  3. Better Goff Dead

Остальные пять серий злодейского ориджинса с Джоном Синой в титульной роли будут придерживаться еженедельного графика выхода. Вся эта информация ещё ждёт официального подтверждения.

Ганн написал сценарий, по которому срежиссировал пять эпизодов, остальные серии сняли Джоди Хилл, Брэд Андерсон и Розмари Родригес. В комедийном боевике также снялись Стив Эйджи, Роберт Патрик, Даниэль Брукс, Дженнифер Холланд, Крис Конрад, Локлин Манро и Фредди Строма. Джеймс Ганн, Джон Сина и Питер Сафран — в исполнительных продюсерах проекта, производством которого заведует Warner Bros. Television.

Теги
МиротворецДжеймс ГаннHBO MaxWarner Bros.
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