Похоже, мы узнали точную дату выхода «Миротворца» Джеймса Ганна

Благодаря информации, опубликованной на портале пресс-центра DC, мы, похоже, чуть раньше времени узнали точную дату выхода сериала Джеймса Ганна «Миротворец». Многосерийный спин-офф «Отряда самоубийц: Миссии навылет» стартует на HBO Max 16 января. В день премьеры зрители увидят три первых эпизода, названия которых тоже стали достоянием общественности.

A Whole New Whirled Best Friends Never Better Goff Dead

Остальные пять серий злодейского ориджинса с Джоном Синой в титульной роли будут придерживаться еженедельного графика выхода. Вся эта информация ещё ждёт официального подтверждения.

Ганн написал сценарий, по которому срежиссировал пять эпизодов, остальные серии сняли Джоди Хилл, Брэд Андерсон и Розмари Родригес. В комедийном боевике также снялись Стив Эйджи, Роберт Патрик, Даниэль Брукс, Дженнифер Холланд, Крис Конрад, Локлин Манро и Фредди Строма. Джеймс Ганн, Джон Сина и Питер Сафран — в исполнительных продюсерах проекта, производством которого заведует Warner Bros. Television.