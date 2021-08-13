Подробный взгляд на Монику Левински, а также неузнаваемые Клайв Оуэн и Сара Полсон в трейлере третьего сезона «Американской истории преступлений»

Вот и подкрался третий сезон телеантологии Райана Мёрфи «Американская история преступлений», и на этот раз расследовать будут похоть и супружескую неверность. В основу главы «Импичмент» легла реальная история неуставных взаимоотношений Билла Клинтона и Моники Левински, которая в конечном счёте привела к позорной отставке Президента США.

В роли Моники — младшая сестрёнка Джоны Хилла Бини Фелдштейн, под Билла до неузнаваемости загримировали Клайва Оуэна, Хилари сыграла Иди Фалько, а изобличителем вновь выступила Сара Полсон в роли Линды Трипп. Также актёрский состав включает Коби Смолдерс, Марго Мартиндейл, Билли Айкнера, Аннали Эшфорд, Дэна Баккедаля, Колина Хэнкса, Элизабет Ризер, Тарана Киллэма и Энтони Грина.

Премьера на кабельном канале FX случится уже 7 сентября.