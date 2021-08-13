После «Книги Бобы Фетта» Роберт Родригес уйдёт продюсировать сериалы на HBO и HBO Max

Кинорежиссёр Роберт Родригес тоже не против подсесть на сериальную иголку — его компания Troublemaker Studios заключила двухлетний контракт с HBO и HBO Max.

Процесс коллаборации будет происходить следующим образом: Родригес станет приходить на поклон к кабельному каналу и стимингу с идеями для оригинальных сериалов. Его сын — Рейсер Родригес — назначен управлять разработкой этих проектов.

На что Роберт рассчитывает:

Пробежаться по обширной коллекции легендарных IP из каталога WarnerMedia, чтобы найти новые интересные истории — такая возможность не может не воодушевлять. Я с удовольствием жду совместной работы с невероятно квалифицированным творческим коллективом HBO и HBO Max, который на деле доказал, что готов рисковать, ломать нормы и реализовывать инклюзивные сюжеты, продюсируя контент высочайшего качества.

В конкретный момент Родригес режиссирует и продюсирует «Книгу Бобы Фетта» — спин-офф сериала «Мандалорца» для потоковой платформы Disney+.