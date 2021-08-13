 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Мастер-класс по манипуляции Слух: Netflix шокирован откровенными сценами в байопике Мэрилин Монро с Аной Де Армас И снова мимо: Лили Джеймс выглядит как Лили Джеймс на съёмках сериала о Памеле Андерсон Нейросеть спасла Mass Effect! Legendary Edition продаётся лучше ожиданий Премьера «Последней дуэли» Ридли Скотта состоится на Венецианском кинофестивале
3
КИНО
СЕРИАЛЫ
540
 
Прямая ссылка на новость:

После «Книги Бобы Фетта» Роберт Родригес уйдёт продюсировать сериалы на HBO и HBO Max

Источник: Disney+

Кинорежиссёр Роберт Родригес тоже не против подсесть на сериальную иголку — его компания Troublemaker Studios заключила двухлетний контракт с HBO и HBO Max.

Процесс коллаборации будет происходить следующим образом: Родригес станет приходить на поклон к кабельному каналу и стимингу с идеями для оригинальных сериалов. Его сын — Рейсер Родригес — назначен управлять разработкой этих проектов.

На что Роберт рассчитывает:

Пробежаться по обширной коллекции легендарных IP из каталога WarnerMedia, чтобы найти новые интересные истории — такая возможность не может не воодушевлять. Я с удовольствием жду совместной работы с невероятно квалифицированным творческим коллективом HBO и HBO Max, который на деле доказал, что готов рисковать, ломать нормы и реализовывать инклюзивные сюжеты, продюсируя контент высочайшего качества.

В конкретный момент Родригес режиссирует и продюсирует «Книгу Бобы Фетта» — спин-офф сериала «Мандалорца» для потоковой платформы Disney+.

Теги
Роберт РодригесHBO MaxHBODisney+
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

4Темуэра Моррисон раскрыл имена режиссёров «Книги Боббы Фетта» 7Роберт Родригес опять планирует снять криминальный триллер с Беном Аффлеком 34В надёжных женских руках: «Рыжая Соня» защищена от тлетворного мужского влияния

Тоже интересно

16Стеной тут не ограничишься: Нил Бломкамп перенесёт сюжет «Района №10» из Африки в Америку 3Оригинальное аниме «Моё семнадцатое лето» появилось на Netflix с русскими субтитрами 43Кевин Смит врал фанатам о Masters of the Universe: Revelation 132Час настал! Вышел эпичный трейлер «Дюны» Дени Вильнёва 0Опубликованы два музыкальных видео с песнями из фильма «Красавица и дракон»

Далее на КГ

9
Учимся произносить имя главного героя в трейлере «Шан-Чи и Легенда десяти колец»
 1
Все четыре «Ребилда» аниме «Евангелион» вышли на Amazon Prime Video с русскими субтитрами
 9
Подробный взгляд на Монику Левински, а также неузнаваемые Клайв Оуэн и Сара Полсон в трейлере третьего сезона «Американской истории преступлений»
 14
Очередной перенос — Sony не знает, что делать с «Веномом 2»
 2
Снова вместе: Эмили Блант и Дуэйн Джонсон объединятся для фильма о женской версии Шерлока Холмса
 9
Обидчики Джины Карано поплатятся: актриса получила первую роль после увольнения из «Мандалорца»
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 475: «Отряд самоубийц», «Бендер: Начало» и смерть Бэтмена
 17
Слухи подтвердились — Netflix утвердил главных актёров сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
 5
Том Хэнкс, собака и робот Джефф — дата выхода и первый кадр из фильма «Финч»
 1
Холодно и неуютно: анонсирована Frostpunk 2
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Сериалы Алита в городе кошмаров. Netflix показал тизер хоррора «Новый вкус вишни» с Розой Салазар
 
Звезда «Дивергента» Шейлин Вудли никогда не испытывала проблем со сценами секса
 
Эрик Робертс сообщает, что снимется в «Брате 3»
 
Сериалы Серийная убийца Ирина Розанова в тизере триллера «Самка богомола»
 
Сильвестр Сталлоне спас Короля Акул в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна
 
Как Нил Гейман и сценарист просили Warner Bros. не снимать полнометражную экранизацию «Песочного человека»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Выйдут в августе

15 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
16 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
17 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 475: «Отряд самоубийц», «Бендер: Начало» и смерть Бэтмена
 
9Ноль кадров в секунду
 
 
5ЕВА
 
 
9Телеовощи – 404: Мужчина в чулке
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 474: «Круиз по джунглям» и деньги за «Чёрную вдову»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru