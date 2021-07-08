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Темуэра Моррисон раскрыл имена режиссёров «Книги Боббы Фетта»

Многосерийные проекты Lucasfilm, конечно, стараются снимать в условиях строжайшей секретности, но некоторой информацией с миром участникам творческой команды всё-таки позволяют делиться. Такой возможностью недавно воспользовался исполнитель главной роли в спин-оффе «Мандалорца». Темуэра Моррисон назвал имена режиссёров, снявших первый сезон «Книги Бобы Фетта».

Актёр побеседовал с порталом Express, где и огласил весь список лиц, приложивших свою творческую руку к созданию многосерийных приключений. При этом актёр отметил, что кроме этого сказать больше ничего конкретного не может — тотальная секретность студии и всё такое.

У нас на борту классные режиссёры — Роберт Родригес, Джон Фавро, Брайс Даллас Ховард, Дэйв Филони. Этот сериал — целый новый мир! Но информацию о «Звёздных войнах» предпочитают держать под замком.

Моррисон пообещал, что поклонники вселенной будут рады всему, о чём расскажет сериал, и напомнил, что не меньшую роль в истории играет героиня Минг-На Вен — наёмница Фенек Шанд. Стриминговый сервис Disney+ планирует закатить премьеру сериала в конце года.

Теги
Книга Бобы ФеттаDisney+Lucasfilm
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