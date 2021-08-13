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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Сериал по «Чужому» будет частью киновселенной и выйдет не раньше 2023 года

Источник: Disney

Джон Ландграф — президент FX — рассказал, как продвигается работа над сериалом «Чужой», которым занимается шоураннер Ноа Хоули, создатель «Фарго» и «Легиона». Во-первых, шоу по мотивам серии культовых фильмов будет очень приземлённым и соответствовать законам киновселенной:

Мы с самого начала прекрасно осознавали существование киношного мира, и хотя можем позволить себе вольности, важно понимать, что у вселенной есть своя эстетика, созданная Ридли Скоттом и Джеймсом Кэмероном.

Во-вторых, сам Скотт таки причастен:

Scott Free и Ридли стали продюсерами сериала, но никуда не денутся изобретательность и уникальность, присущие Ноа.

Сериал выйдет не раньше 2023 года; задачка не из простых и творческий коллектив хочет всё сделать правильно:

Всё сводится к построению мира. Ноа берёт на себя огромный фронт работ, разумеется, с поддержкой со стороны Scott Free. Здесь нельзя обойтись без внушительных декораций — миростроительство действительно масштабное. Мы уже начали и продвигаемся относительно быстро. Я настроен оптимистично, возможно, шоу выйдет уже в 2023 году. Вероятнее всего, что именно в 2023-м, но мы хотим сделать всё, как надо.

Как в таких случаях и бывает, на словах — просто замечательно.

Теги
Ридли СкоттДжеймс Кэмерон
Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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