Первый взгляд на пугающего Маколея Калкина в трейлере десятого сезона «Американской истории ужасов»

Уже 25 августа на кабельном канале FX состоится премьера юбилейного, десятого, сезона телеантологии «Американская история ужасов», а значит, настало время смотреть нагоняющий жути трейлер. На этот раз к своим ролям вновь вернутся старожилы Эван Питерс, Сара Полсон, Билли Лурд, Финн Уиттрок, Лесли Гроссман, Фрэнсис Конрой, Лили Рэйб, Дэнис О'Хэр, Анжелика Росс и Адина Портер, к которым присоединится Маколей Калкин.

Сезон с подзаголовком «Двойной сеанс» (Double Feature) будет состоять из двух частей, первая из которых, «Красный прилив», расскажет об обитателях таинственного прибрежного городка и терроризирующих их кровожадных морских жителях.

Чуть раньше успешный мастер антологий Райан Мёрфи запустил в работу ещё две — «Американскую историю спорта» и «Американскую историю любви», — а совсем скоро состоится премьера третьего сезона «Американской истории преступлений».