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Все здесь! Мрачные персонажные постеры десятого сезона «Американской истории ужасов»

Юбилейный, десятый сезон «Американской истории ужасов» стартовал накануне, но это не значит, что стильным и мрачным персонажным постерам нужно пропадать в безвестности. Знакомьтесь с главными героями новой телеглавы от Райана Мёрфи в исполнении Сары Полсон, Эвана Питерса, Маколея Калкина, Билли Лурд, Финна Уиттрока, Лесли Гроссман, Фрэнсис Конрой, Лили Рэйб, Дэниса О'Хэра, Анжелика Росс, Адины Портер и Райан Киры Армстронг.

Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов»

Текущий сезон с подзаголовком «Двойной сеанс» будет состоять из двух частей, первая из которых, «Красный прилив», расскажет об обитателях таинственного прибрежного городка и терроризирующих их кровожадных морских жителях. Собственно, все они перед вами.

Теги
ГалереяАмериканская история ужасов
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Источник фотографий: Depositphotos

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