Все здесь! Мрачные персонажные постеры десятого сезона «Американской истории ужасов»

Юбилейный, десятый сезон «Американской истории ужасов» стартовал накануне, но это не значит, что стильным и мрачным персонажным постерам нужно пропадать в безвестности. Знакомьтесь с главными героями новой телеглавы от Райана Мёрфи в исполнении Сары Полсон, Эвана Питерса, Маколея Калкина, Билли Лурд, Финна Уиттрока, Лесли Гроссман, Фрэнсис Конрой, Лили Рэйб, Дэниса О'Хэра, Анжелика Росс, Адины Портер и Райан Киры Армстронг.

Текущий сезон с подзаголовком «Двойной сеанс» будет состоять из двух частей, первая из которых, «Красный прилив», расскажет об обитателях таинственного прибрежного городка и терроризирующих их кровожадных морских жителях. Собственно, все они перед вами.