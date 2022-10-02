Отчаянные парни против фашистов — вышел трейлер экшен-драмы «САС: Неизвестные герои» от создателя «Острых козырьков»

Welcome to the SAS. Телеканал BBC опубликовал трейлер исторической экшен-драмы «САС: Неизвестные герои» от подарившего нам «Острых козырьков» Стивена Найта. Главные роли в шестисерийной постановке отведены Коннору Суинделлсу («Половое воспитание»), Джеку О’Коннеллу («Забытые богом») и Альфи Аллену («Игра престолов»). Даты выхода у сериала по-прежнему нет, но премьеру обещают в этом году.

Сериал по книге Бена Макинтайра расскажет о зарождении Специальной авиадесантной службы (САС). События разворачиваются в 1941-м. Оправившийся после ранения офицер Дэвид Стирлинг (Суинделлс) пришёл к выводу, что традиционные отряды коммандос недостаточно эффективны, а потому собирает собственный отряд опытных бойцов, готовых совершать диверсии в тылу врага.

В сюжете также участвуют яркие персонажи в исполнении Доминика Уэста и Софии Бутеллы.