 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Эмилия Кларк прокомментировала свой дебют в Marvel Bibi устроила кровавую баню в духе «Убить Билла» в клипе на песню Animal Farm Роскошная Марго Робби и другие, включая Брэда Питта, на первых кадрах фильма «Вавилон» Сочная и сексуально раскованная злодейка Титания на свежих промо «Женщины-Халка» Аниме-фильм «Судзуме, закрывающая двери» Макото Синкая получил второй трейлер
2
СЕРИАЛЫ
334
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Отчаянные парни против фашистов — вышел трейлер экшен-драмы «САС: Неизвестные герои» от создателя «Острых козырьков»

Welcome to the SAS. Телеканал BBC опубликовал трейлер исторической экшен-драмы «САС: Неизвестные герои» от подарившего нам «Острых козырьков» Стивена Найта. Главные роли в шестисерийной постановке отведены Коннору Суинделлсу («Половое воспитание»), Джеку О’Коннеллу («Забытые богом») и Альфи Аллену («Игра престолов»). Даты выхода у сериала по-прежнему нет, но премьеру обещают в этом году.

Сериал по книге Бена Макинтайра расскажет о зарождении Специальной авиадесантной службы (САС). События разворачиваются в 1941-м. Оправившийся после ранения офицер Дэвид Стирлинг (Суинделлс) пришёл к выводу, что традиционные отряды коммандос недостаточно эффективны, а потому собирает собственный отряд опытных бойцов, готовых совершать диверсии в тылу врага.

В сюжете также участвуют яркие персонажи в исполнении Доминика Уэста и Софии Бутеллы.

Теги
ВидеоСАС: Неизвестные герои
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

10Джеймс Макэвой и ангелы на кадрах третьего сезона «Тёмных начал» 5Эмили Блант мстит убийцам в трейлере вестерна «Англичанка» 214-й сезон «Доктора Кто» получил дату начала съёмок

Тоже интересно

0Показ геймплея Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection 6Непобедимый Дуэйн Джонсон мощно хлопает в ладоши в свежем тизере «Чёрного Адама» 31Первый взгляд на Джонни Деппа и Эмбер Хёрд в фильме по мотивам реального суда (трейлер) 19Капитан Америка — девственник? «Женщина-Халк» точно узнает ответ 6Том Круз «сделал» Леонардо Дикаприо: «Топ Ган: Мэверик» обошёл «Титаник» по сборам (снова)

Далее на КГ

5
Дебора Энн Уолл оценивает свои шансы на возвращение в ребуте «Сорвиголовы»
 5
Диего Луна рассказал об альтернативной концовке «Изгоя-один»
 0
В январе 2023 года начнётся показ аниме-сериала «Ледяной парень и его крутая коллега»
 16
Кевин Файги рассказал о возможном возвращении Элизабет Олсен к роли Алой Ведьмы
 0
Сближение на похоронах: Итан Хоук и Юэн Макгрегор разводят семейную драму (видео)
 0
Для тизеров к пятому мини-альбому девушки из (G)I-DLE предстали в «обнажённых» образах
 9
Опять вампир! Билл Скарсгард напьётся крови Лили-Роуз Депп в ремейке «Носферату»
 21
Студия Sony потратилась на покупку Тарзана и сделает его намного современнее
 29
Узколобые расисты! Сыгравший Себастьяна Титус Бёрджесс ответил критикам «Русалочки»
 2
Дженсен Эклс представляет родителей Винчестеров в трейлере приквела «Сверхъестественного»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 441: Что ж ты Шрайер сдал назад
 
 
4ЕВА – 496: У вас сюжетка
 
3Телеовощи – 463: Позиция «Обратный Гай Ричи»
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 534: «Сознавайтесь, Флетч», «Удача», анонс «Константина 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 440: Эпическая кража автоугонщика
 
4ЕВА – 495: Классика начинается с Хеллсинга
 
19Телеовощи – 462: На другой стороне спектра
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 
3Ноль кадров в секунду – 439: Викинг в пижаме
 
1ЕВА – 494: Стучать хером по барану
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru