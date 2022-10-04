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Первоисточник: thedirect.com Прямая ссылка на новость:

Джамила Джамил из «Женщины-Халка» сцепилась с мужиками-хейтерами в соцсетях

Источник: Marvel

Исполнительница партии Титании в сериале «Женщина-Халк: Адвокат» старается максимально соответствовать выстроенному на экране образу и активно общается в соцсетях со всеми, кто критикует марвеловский проект в целом и её героиню в частности.

Пользователи соцсетей — сплошь хейтеры, тролли и женоненавистники — комментировавшие одно из недавних видео Джамилы Джамил в «Твиттере», выразили своё разочарование в сериале, на что получили, надо полагать, достойный ответ.

Лол… а почему это тут столько недовольных мужчин? С вами всё в порядке?

За этот комментарий актрису обозвали токсичной, на что Джамил ответила, мол, ничего подобного, это вы все токсики и грубияны, а «Женщина-Халк» как раз и служит для того, чтобы вскрывать подобного рода поведение всяких хамов из соцсетей.

Другому комментатору, пожаловавшемуся на слишком медленный сюжетный прогресс и засомневавшемся в том, что сериал продлят на второй сезон, Джамила Джамил ответила:

Чувак, да мне плевать. Моя мечта осуществилась, я попала в проект Marvel и посещаю мероприятия, где могу пообщаться со всеми своими любимыми звёздами Marvel, плюс ещё и деньги за это получаю! Я живу ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ! А ты как поживаешь?

Поэтому, конечно, совсем неправильно утверждать, что «Женщина-Халк» никому не нравится. По крайней мере один человек получает от него непередаваемое удовольствие, за которое ему ещё и платят.

Теги
Женщина-Халк: Адвокат
Комментарии (6)

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