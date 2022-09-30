Броня крепка! Марвеловский сериал про лучшего друга Тони Старка становится фильмом

Marvel Studios изменила свои планы по сериалу «Бронированные войны» (Armor Wars) — это больше не шоу для стриминга Disney+, а полнометражное кино. Разумеется, для широкого проката; до эксклюзивных фильмов под потоковую платформу они пока не опустились.

Как говорит индустриальный вестник THR, в процессе создания истории все как-то резко поняли, чтобы изложить сюжет правильно, нужно уйти из одного формата в другой. Видимо, истории на хотя бы 6 серий там не было.

Дон Чидл — исполнитель роли полковника Джеймса «Роуди» Роудса со времён «Железного человека 2» — никуда не делся. Ведущий сценарист сериала Яссер Лестер остаётся сценаристом художественного фильма.

Съёмки сериала планировали начать в 2023-м. С изменением курса ленте понадобится всего один режиссёр, но его пока нет. Официального сюжета не было и нет, но в серии комиксов Armor Wars рассказывалось, как продвинутая технология Железного человека попадает не в те руки.

Хорошая возможность вернуть в строй Джастина Хаммера, которого сыграл Сэм Рокуэлл. Пусть станцует в железных доспехах.

Персонаж Чидла должен вернуться в киновселенную с выходом сериала «Секретное вторжение» в 2023-м.