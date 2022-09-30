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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Адский БДСМ на постерах 11 сезона «Американской истории ужасов»

Создатель бесчисленных пугающих антологий Райан Мёрфи возвращается со свежим — одиннадцатым — сезоном своего сериала-флагмана «Американская история ужасов». На кабельном канале FX и стриминговом сервисе Hulu уже скоро появятся новые эпизоды очередной телеглавы с лаконичным подзаголовком «Нью-Йорк» (NYC). И случится это уже 19 октября, о чём сообщают выразительные плакаты.

Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов»

В одиннадцатом сезоне сюжет сосредоточится на ЛГБТ-сообществе Нью-Йорка 70-х. Представителям меньшинств придётся иметь дело с серийным убийцей. Неужто и душегуб окажется из нетрадиционных? Как бы Мёрфи, отхвативший у woke-публики за «Дамера», окончательно не «отменили» за то, что позволяет себе дискредитировать геев.

В актёрском составе актуального сезона значатся Зкари Куинто, Вилли Лурд, Пэтти Люпон, Айзек Пауэлл, Сандра Бернард, Чарли Карвер, Рассел Тови, Лесли Гроссман, Денис О'Хэр и Джо Мантелло.

Теги
ГалереяАмериканская история ужасов
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