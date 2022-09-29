Римляне возвращаются во втором сезоне «Варваров»

Германцы выиграли сражение, но не войну. Стриминговый сервис Netflix выкатил полноценный трейлер второго сезона исторической экшен-драмы «Варвары», черпающей вдохновение в реальных событиях древности. Свежие эпизоды немецкоязычного проекта появятся на цифровой платформе 21 октября.

Второй сезон расскажет о последствиях случившегося в Тевтобургском лесу побоища, в котором против римской армии сражались вождь германского племени херусков Арминий (Лоуренс Рапп), его супруга Туснельда (Жанна Гурсо) и друг детства Фолквин Волчье Копьё (Давид Шюттер).

Создателями сериала выступают Арни Нолтинг и Жан Мартин Шарф. Штефан Рузовицки числится шоураннером проекта, а также постановщиком первых трёх эпизодов продолжения. Производственным процессом руководит студия Gaumont.