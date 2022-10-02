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Бутчер и Хоумлендер милуются за кадром четвёртого сезона «Пацанов» (фото)

Источник: Amazon

Прямо сейчас в Торонто проходят съёмки четвёртого сезона «Пацанов» и, как видим, актёры успевают хорошо проводить время «между дублями». За кадром Бутчер с Хоумлендером ладят даже слишком хорошо — настолько, что в этот раз даже обошлось без обязательных факов в исполнении Карла Урбана и Энтони Старра.

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

На фото также засветились Эрин Мориарти, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Томер Капон и вроде бы списанный исполнитель роль Чёрного нуара Нэйтан Митчелл. Также в продолжении вернутся Дженсен Эклс, Джек Куэйд, Чейс Кроуфорд, Джесси Т. Ашер, Клаудиа Думит и Колби Минифи.

Теги
ГалереяПацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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