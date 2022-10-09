«Харли Квинн» получила спецвыпуск ко Дню святого Валентина

В начале осени стало известно, что HBO Max продлил мультсериал «Харли Квинн» на четвёртый сезон, но это ещё не всё — в следующем году выйдет спецэпизод, приуроченный ко Дню всех влюблённых. Более чем логично, что в конце третьего сезона Ядовитый Плющ отказывается от небывалой силы и власти над Готэмом, чтобы спасти свою любовь, а Харли Квинн старательно скрывает свои интересы, чтобы лучше выглядеть в глазах объекта своего обожания.

У серии уже есть название — «Харли Квинн: Очень проблемный спецвыпуск ко Дню святого Валентина», очевидное релизное окно и достаточно предсказуемый сюжет: как главные и второстепенные персонажи отмечают праздник с поправкой на супергероику. Но куда было деваться, финал последнего (на данный момент) сезона показал — злодеев побеждает не Бэтмен, злодеев побеждает любовь.