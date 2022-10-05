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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

В приквел «Дюны» Дени Вильнёва записались звёзды «Гарри Поттера» и «Чернобыля»

Источник: Warner Bros.

Весной многосерийному приквелу «Дюны» Дени Вильнёва подобрали режиссёра — пост достался Йохану Ренку («Во все тяжкие»), а нынче наконец-то стартовал набор в актёрский состав проекта HBO Max «Дюна: Сестринство». И первые почётные места в сериале заняли Эмили Уотсон («Чернобыль») и Ширли Хенрдерсон, знакомая широкой публике по роли Плаксы Миртл в «Гарри Поттере».

События сериала по вселенной культового фантастического эпика развернутся за 10 тыс. лет до происходящего в фильмах. Сёстры дома Харконнен Валя и Тула (Уотсон и Хендерсон соответственно) противостоят силам, угрожающим будущему человечества, и основывают легендарный женский орден Бене Гессерит.

Шоураннером и главным сценаристом значится Дайан Адему-Джон («Первородные»). Ренк и Адему-Джон вместе с Вильнёвым и Джоном Спэйтсом входят в команду исполнительных продюсеров. Производственный процесс курирует Legendary Television.

Теги
Дюна: Сестринство
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Источник фотографий: Depositphotos

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