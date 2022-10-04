Тизер восьмого эпизода «Дома дракона»: очередной скачок во времени и неожиданный человек на Железном троне

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Едва самые глазастые успели что-то разглядеть в седьмом эпизоде «Дома дракона», как уже вышел тизер предстоящего, восьмого эпизода. Судя по подросшим психопатичным отпрыскам короля, нас ждёт очередной скачок во времени. И разгоревшаяся с новой силой борьба за власть: король всё никак не умрёт, но сидеть на Железном троне уже явно не в состоянии. Чем ловко воспользовался вернувшийся после 10-летней немилости и не постаревший ни на день Отто Хайтауэр (Рис Иванс).

В главных ролях вернутся Эмма Д'Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Пэдди Консидайн, Фабьен Франкель, Ив Бест, Стив Туссэн, Мэттью Нихэм, а также примкнувшие к ним новички Том Глинн-Карни и Юэн Митчелл.

Всего в первом сезоне будет десять эпизодов, но спин-офф «Игры престолов» уже обеспечил себе продолжение.