 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Айю получила награду «Актриса-новичок» Сочная и сексуально раскованная злодейка Титания на свежих промо «Женщины-Халка» Роскошная Марго Робби и другие, включая Брэда Питта, на первых кадрах фильма «Вавилон» Эмилия Кларк прокомментировала свой дебют в Marvel Джеймс Бонд первой категории: возрастные ограничения нового агента 007
4
СЕРИАЛЫ
775
 
Прямая ссылка на новость:

Тизер восьмого эпизода «Дома дракона»: очередной скачок во времени и неожиданный человек на Железном троне

Источник: HBO

Внимание, возможны спойлеры.

Едва самые глазастые успели что-то разглядеть в седьмом эпизоде «Дома дракона», как уже вышел тизер предстоящего, восьмого эпизода. Судя по подросшим психопатичным отпрыскам короля, нас ждёт очередной скачок во времени. И разгоревшаяся с новой силой борьба за власть: король всё никак не умрёт, но сидеть на Железном троне уже явно не в состоянии. Чем ловко воспользовался вернувшийся после 10-летней немилости и не постаревший ни на день Отто Хайтауэр (Рис Иванс).

В главных ролях вернутся Эмма Д'Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Пэдди Консидайн, Фабьен Франкель, Ив Бест, Стив Туссэн, Мэттью Нихэм, а также примкнувшие к ним новички Том Глинн-Карни и Юэн Митчелл.

Всего в первом сезоне будет десять эпизодов, но спин-офф «Игры престолов» уже обеспечил себе продолжение.

Теги
ВидеоДом Дракона
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

14«Властелин колец: Кольца власти» унизили «Дом Дракона» — назван топ-10 самых популярных сериалов на стриминге 23Дэймон Таргариен — бисексуал. Важный факт о ключевом персонаже «Дома Дракона» (фото) 6Любящий отец: опубликован кадр из вырезанной сцены «Дома Дракона», и фанаты в ярости (фото) 12Шоураннер «Дома Дракона» рассказал об изменении каста сериала 12«Женщина для Трампа» — Оливия Кук рассказала о создании Алисенты в «Доме Дракона»

Тоже интересно

17Ник Фьюри снова в деле — вышел трейлер боевика «Секретное вторжение» 21Алая Ведьма раздаёт волшебные люли колдунам Камар-Таджа — сцена, не вошедшая в «Доктора Стрэнджа 2» (видео) 7Натали Портман и Крис Хемсворт против Кристиана Бэйла в свежем тизере «Тора: Любви и грома» 16Братья Дафферы возьмутся за новую экранизацию «Тетради смерти» для Netflix 13Гоша Куценко и его стажёр расследуют преступления в трейлере чёрной комедии «1703»

Далее на КГ

0
Колин Фаррелл преследует Брендана Глисона в свежем трейлере «Банши Инишира» Мартина Макдонаха
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Блондинка»
 0
Группа Onewe представила новый сингл Still Here (видео)
 6
Точёный торс Курцына и прикрытое достоинство Прилучного на горячем постере комедии «Любовники»
 0
Александра Даддарио — тринадцатая ведьма в тизере «Мэйфейрских ведьм»
 7
Куй Геральта, пока он горяч — у CD Projekt RED в планах выдоить франчайз досуха
 6
Айзек Кларк против некроморфов в первом геймплейном трейлере ремейк Dead Space
 1
Новое аниме осени 2022 года
 0
ЕВА-497: Прямая трансляция с вебками
 1
CD Projekt RED: сиквел Cyberpunk 2077 и уход главы студии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 535: «Быстрее пули», «Легенды Мортал Комбат: Снежная слепота»
 
0Ноль кадров в секунду – 441: Что ж ты Шрайер сдал назад
 
 
4ЕВА – 496: У вас сюжетка
 
3Телеовощи – 463: Позиция «Обратный Гай Ричи»
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 534: «Сознавайтесь, Флетч», «Удача», анонс «Константина 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 440: Эпическая кража автоугонщика
 
4ЕВА – 495: Классика начинается с Хеллсинга
 
19Телеовощи – 462: На другой стороне спектра
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru