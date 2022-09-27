Шоураннер «Дома Дракона» рассказал об изменении каста сериала

В шестой серии «Дома Дракона» произошёл скачок во времени. Надо сказать, неровный — например, сэр Кристон выглядит так, будто не постарел ни на день, а вот Рейнира и Алисента очень изменились. Шоураннер сериала Райан Кондал рассказал, мол, это связано с тем, чтобы лучше продемонстрировать конфликт поколений.

Я в восторге от темпа и структуры истории, которую мы рассказываем в первом сезоне. Всё очень сложно. Сюжет затрагивает длительный период времени, детям нужно вступить в брак, чтобы вырасти, завести собственных детей, которые тоже вырастут и расскажут историю конфликта поколений.

И родимый HBO похвалить не забыл.

У других не хватило бы терпения и смелости позволить нам рассказать подобную историю. Но только так можно рассказать её правильно. Мы поднимаем тему конфликта поколений, построив наш рассказ таким образом, чтобы к моменту первого удара была понятна мотивация каждого героя. Вся история происходит прямо перед вами, линейно, а не в экспозиции. Райан Кондал

Недавно новая Алисента Оливия Кук рассказала, как отстаивала право на своё видение героини. А что там должно быть по сюжету, да разве ж это важно?