Любящий отец: опубликован кадр из вырезанной сцены «Дома дракона», и фанаты в ярости (фото)

Осторожно, текст новости содержит спойлеры шестого эпизода «Дома дракона».

Вышедший накануне шестой эпизод «Дома дракона» пустил в расход очередных персонажей разной степени важности, и одной из них стала Лейна Веларион (Нанна Блонделл), несостоявшаяся жена короля Визериса (Пэдди Консидайн), но состоявшаяся — его брата Дэймона (Мэтт Смит). Последний, как многим показалось, недостаточно горевал (или не горевал совсем).

Но, как выяснилось, это не совсем соответствует действительности — создатели сериала в своём официальном твиттер-аккаунте поделились кадром одной из вырезанных сцен с подписью: «Объятия любящего отца».

Почему нельзя было эти объятия показать в рамках самого эпизода — большой вопрос, который не даёт покоя фанатам «Дома дракона» в целом и Дэймона Таргарена в частности. В сериале он лишь отстранённо беседует с дочерьми после гибели их матери. Видимо, слишком обелять персонажа пока не входило в планы создателей.