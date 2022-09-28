Тизер «Банд Лондона» Гарета Эванса сообщает дату выхода второго сезона

Соцсети британского вещателя Sky TV порадовали зрителей выпуском тизера второго сезона «Банд Лондона» — промо-ролик многосерийного экшен-триллера от Гарета Эванса («Рейд») со взрывными кадрами сообщил, что на стриминге Sky Atlantic сериал покажет свои новые эпизоды 20 октября, а это дата куда ближе, чем премьерный слот на AMC+ (17 ноября).

События продолжения разворачиваются спустя год после убийства главы лондонского криминалитета Шона Уоллеса. Война за сферы влияния перекроила карту современной столицы, статус-кво изменился, как и иерархия крупных игроков, но битва за душу мегаполиса далека от завершения.

В сериале снимаются Сопе Дирису, Паапа Эссьеду, Лусиан Мсамати, Пиппа Беннетт-Уорнер, Наргес Рашиди, Джаз Армандо, Фади Эльсайед, Салем Кали и Аймен Хамдуши