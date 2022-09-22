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Окровавленный Сопе Дирису на кадрах второго сезона «Банд Лондона» Гарета Эванса

Издание Entertainment Weekly спешит поделиться хорошими новостями с поклонниками криминального экшен-триллера «Банды Лондона» от знающего толк в жанре Гарета Эванса (кинодилогия «Рейд»). Во-первых портал опубликовал пару кадров с исполнителем главной роли Сопе Дирису, а во-вторых, раскрыл дату премьеры второго сезона — первый и второй эпизоды выйдут на стриминговом сервисе AMC+ 17 ноября.

Кадры из сериала «Банды Лондона» Кадры из сериала «Банды Лондона»

События продолжения разворачиваются спустя год после убийства главы лондонского криминалитета Шона Уоллеса. Война за сферы влияния перекроила карту современной столицы, статус-кво изменился, как и иерархия крупных игроков, но битва за душу мегаполиса далека от завершения.

В актёрском составе проекта также значатся Паапа Эссьеду, Лусиан Мсамати, Пиппа Беннетт-Уорнер, Наргес Рашиди, Джаз Армандо, Фади Эльсайед, Салем Кали и Аймен Хамдуши

Теги
ГалереяБанды Лондона
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Источник фотографий: Depositphotos

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