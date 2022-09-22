Окровавленный Сопе Дирису на кадрах второго сезона «Банд Лондона» Гарета Эванса

Издание Entertainment Weekly спешит поделиться хорошими новостями с поклонниками криминального экшен-триллера «Банды Лондона» от знающего толк в жанре Гарета Эванса (кинодилогия «Рейд»). Во-первых портал опубликовал пару кадров с исполнителем главной роли Сопе Дирису, а во-вторых, раскрыл дату премьеры второго сезона — первый и второй эпизоды выйдут на стриминговом сервисе AMC+ 17 ноября.

События продолжения разворачиваются спустя год после убийства главы лондонского криминалитета Шона Уоллеса. Война за сферы влияния перекроила карту современной столицы, статус-кво изменился, как и иерархия крупных игроков, но битва за душу мегаполиса далека от завершения.

В актёрском составе проекта также значатся Паапа Эссьеду, Лусиан Мсамати, Пиппа Беннетт-Уорнер, Наргес Рашиди, Джаз Армандо, Фади Эльсайед, Салем Кали и Аймен Хамдуши