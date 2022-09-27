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Кристина Эпплгейт и Линда Карделлини — сообщницы и лучшие подруги в тизере третьего сезона «Мёртв для меня»

Настало время тяжёлых признаний. Стриминговый сервис Netflix показал тизер третьего сезона драмеди «Мёртв для меня» с Кристиной Эпплгейт и Линдой Карделлини в главных ролях. Заключительные эпизоды сериала появятся на цифровой платформе 17 ноября.

Это история о том, как скверно переживающая своё вдовство Джен (Эпплгейт) познакомилась с оптимистичной творческой натурой Джуди (Карделлини), тоже недавно пережившей утрату. Женщины становятся подругами, но вскоре выясняется, что Джуди скрывает от Джен страшную правду, и на этом испытания главных героинь не заканчиваются.

Сценаристом и шоураннером проекта выступает Лиз Фельдман («Две девицы на мели»), которая вместе с Эпплгейт, Карделлини, Уиллом Ферреллом и Адамом Маккеем значится в команде исполнительных продюсеров.

Последнее продление комедийная драма получила ещё летом 2020-го, но с выпуском финального сезона основательно задержались из-за пандемии.

Теги
ВидеоМёртв для меня
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