Пенн Бэджли убегает от прошлого в Лондон в трейлере четвёртого сезона «Ты»

В трейлере четвёртого сезона «Ты» Пенн Бэджли учтиво напоминает, что его персонаж Джо Гордберг — не милый менеджер книжного магазина в Нью-Йорке, не лос-анджелесский продавец и не любящий муж из пригорода. В конце третьего сезона он сталкерил в Париже, но курс изменился. Джо перемещается в Лондон, чтобы забыть о прошлом, обрастает новым кругом общения и новыми потенциальными жертвами.

«Ты» рассказывает об одолеваемом навязчивыми идеями книголюбе, который верит в абсолютную любовь — в его понимании, а по факту просто преследует девушек, по пути устраняя все преграды на пути к их совместному счастью. По просмотрам в США третий сезон проекта сразу же после релиза сместил с первого места рейтинга Netflix «Игру в кальмара», который до того удерживал лидерство 24 дня.

В четвёртом сезоне появится много новых персонажей: Мариенн (Тати Габриэль из третьего сезона), Надя (Эми-Ли Хикмен), Рис (Эдвард Спелирс), Фиби (Тилли Кипер), Адам (Лукас Гейдж), Кейт (Шарлотта Ричи) и другие.

Первая часть четвёртого сезона «Ты» выйдет 10 февраля, а вторая — 10 марта.

И постер: