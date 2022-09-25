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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Эмили пытается принять трудное решение в тизере третьего сезона «Эмили в Париже»

В тизере третьего сезона «Эмили в Париже» главная героиня (Лили Коллинз) идёт на радикальные изменения, и если вы думаете, что это смена города, работы или партнёра, вы ошибаетесь — всё гораздо сложнее. Эмили решается на чёлку, предварительно выпив для храбрости. Подруга не одобряет.

Мимоходом в ролике упоминается, что у героини на очереди ещё парочка дилемм. На кону — личная жизнь и карьера. Эмили пытается понять, кого из начальниц и парней выбрать, и рефлексирует, почему всё не может разрешиться само собой. Ничего страшного. Принцип «измени причёску, чтобы изменить жизнь», конечно же, сработает: этот сериал — самый большой фанат стереотипов.

В сериале заняты Филиппин Леруа-Больё, Эшли Пак, Лукас Браво, Сэмюэл Арнольд, Брюно Гуэри, Камилль Раза, Уильям Абади, Люсьен Лависконт и Жан-Кристоф Буве.

Третий сезон «Эмили в Париже» выйдет в этом году.

Теги
ВидеоЭмили в Париже
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