Бунтовать так бунтовать! В третьей серии «Андора» в выражениях не стесняются

На Disney+ стартовал «Андор» о восстании, устроенном простым вором. Проект акцентирует внимание на том, что это история обычного человека, не подозревавшего, что он способен на великие вещи. Исполнитель главной роли Диего Луна рассказывал, что подобное ощущение ему близко, ведь он актёр мексиканского происхождения с заметным акцентом, и он не думал, что сможет попасть в такой крупный проект — в каком-то смысле это его личный переворот.

Кроме того, чтобы подчеркнуть серьёзность ситуации и, возможно, особенности восстающего контингента, в третьей серии «Андора» прозвучало не вполне приличное слово shit — «дерьмо». Впервые во вселенной «Звёздных войн» — проекта, ориентированного на семейную аудиторию, можно услышать нечто подобное. По сюжету персонаж так отреагировал, когда понял, что находится в осаде. В принципе, даже поскромничал.

Ранее Диего Луна сориентировал фандом, рассказав, где находится «Андор» во вселенной «Звёздных войн».