Кей-поп (K-pop) — новый раздел на КГ

Со дня основания КГ прошло 20 с копейками лет (ДРКГ грядёт, не волнуйтесь), и дорогая Всеяредакция решила отпраздновать этот юбилей созданием очередного раздела. Нет, речь не о книгах и не о театрах, речь о пагубном (но таком замечательном!) увлечении главреда Судакова — о кей-попе.

В конце концов, на канале с реакциями оного уже почти 30 000 подписчиков, а это вам не хухры-мухры (впрочем, как сказали бы Братья Уорнеры из «Луни Тюнз: Снова в деле»: «Ну это же не миллиард»). Новостей в этой индустрии тьма-тьмущая, и некоторые даже пересекаются с сериальным и киношным мирами. Желающие писать про кей-поп в количестве больше одного человека тоже нашлись, а именно это, как известно, и является на КГ основанием для создания нового раздела.

К слову, новые авторы всегда не помешают, поэтому если вам тоже интересно это занятие — смело пишите на kg.wanted@gmail.com, указав в названии темы «Новостник для кей-поп-раздела» и приложив собственную новость на русском языке, не переведённую один в один, а написанную по мотивам какой-нибудь зарубежной (ссылка на неё тоже пригодится).

Писать мы планируем про любые новости индустрии — дебюты, камбэки, музыкальные шоу, продажи, рекорды, международные туры и так далее, и тому подобное. Тем миллион, недостатка в новостях быть не должно.

Читатели, которые на эту нашу корейскую поп-музыку плевать хотели с высокой колокольни, а из кей-попа знают только какого-то «Псая» с каким-то «Горностаем», могут не волноваться — по-умолчанию этот раздел в новостной ленте будет выключен. Сталкиваться вы с ним будете разве что в тех случаях, когда он пересекается с сериальными или киношными новостями, а это случается редко.

Все остальные — те, кому интересно — могут без проблем включить его в настройках или на главной странице, тогда он будет светиться на главной наравне с кино, сериалами и так далее:

Ну или банально заглядывайте по адресу https://kg-portal.ru/news/kpop/ — раздел находится именно тут.

Что ж, давайте ещё раз порадуемся за дебют нового раздела, пожелаем ему долгих лет жизни, многочисленных камбэков и частых all-kill-ов. Аньён!