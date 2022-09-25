Принцесса Диана и принц Чарльз готовятся к интервью в тизере пятого сезона «Короны»

«Это становится тотальной войной» — в новом тизере пятого сезона «Короны» принцесса Диана (Элизабет Дебики) и принц Чарльз (Доминик Уэст) готовятся вынести личный конфликт в публичное поле. Они находятся на грани развода, одной из причин которого в сериале является то, что принцесса Уэльская вызывала у людей больше симпатии, а как показал четвёртый сезон, принцу Чарльзу подобное соотношение сил не нравилось.

СМИ тоже подливали масла в огонь, обвиняя принцессу Диану в эгоизме, мол, пока принц Чарльз обнажает душу перед нацией, принцесса Уэльская затмевает его рассуждениями о своём браке, своей жизни и своём будущем.

В проекте запланировано шесть сезонов, съёмки последнего из них приостановлены не неопределённый срок из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Премьера пятого сезона «Короны» — 9 ноября.