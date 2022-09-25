 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Дикий Крис Хемсворт и не менее дикий экшен в специальном ролике боевика «Тайлер Рейк 2» Хоррор-антология «Маньяк Дзюндзи Ито: Жуткие японские истории» обзавелась датой премьеры Враг приближается в тизере пятого эпизода «Властелина колец. Колец власти» Сочная и сексуально раскованная злодейка Титания на свежих промо «Женщины-Халка» Комичный Джейсон Момоа объясняет правила волшебного мира в «Стране сна» (видео)
СЕРИАЛЫ
99
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Принцесса Диана и принц Чарльз готовятся к интервью в тизере пятого сезона «Короны»

«Это становится тотальной войной» — в новом тизере пятого сезона «Короны» принцесса Диана (Элизабет Дебики) и принц Чарльз (Доминик Уэст) готовятся вынести личный конфликт в публичное поле. Они находятся на грани развода, одной из причин которого в сериале является то, что принцесса Уэльская вызывала у людей больше симпатии, а как показал четвёртый сезон, принцу Чарльзу подобное соотношение сил не нравилось.

СМИ тоже подливали масла в огонь, обвиняя принцессу Диану в эгоизме, мол, пока принц Чарльз обнажает душу перед нацией, принцесса Уэльская затмевает его рассуждениями о своём браке, своей жизни и своём будущем.

В проекте запланировано шесть сезонов, съёмки последнего из них приостановлены не неопределённый срок из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Премьера пятого сезона «Короны» — 9 ноября.

Теги
ВидеоКорона
Комментарии

Ещё на эту тему

3Просмотры «Короны» взлетели на 800% после смерти королевы Елизаветы II 6Ана де Армас ходила на могилу Мэрилин Монро за разрешением рассказать её историю +Эмили пытается принять трудное решение в тизере третьего сезона «Эмили в Париже»

Тоже интересно

14Первый взгляд на Аню Тейлор-Джой в роли Фьюриосы из приквела «Безумного Макса» (фото) 24Данила Козловский изобретает чудо-бабу Кристину Асмус в трейлере сериала «Люся» 1«Больше чем супруги, меньше чем любовники» — первый тизер аниме о школьниках, практикующихся в семейной жизни 3Подводная птица атакует в трейлере инди-экшена Glaciered 11Дженсен Эклс приоделся для очередной разборки на свежем кадре «Пацанов»

Далее на КГ

0
Эмили пытается принять трудное решение в тизере третьего сезона «Эмили в Париже»
 1
Бунтовать так бунтовать! В третьей серии «Андора» в выражениях не стесняются
 6
Ана де Армас ходила на могилу Мэрилин Монро за разрешением рассказать её историю
 10
Только живите! Московские кинотеатры получили 300 млн рублей
 1
BIBI появится в фильме с Сон Чжун Ки
 4
Кей-поп (K-pop) — новый раздел на КГ
 5
«Слишком идеальная» — актриса, озвучившая Белль в «Красавице и чудовище», сравнила принцессу с Анджелиной Джоли
 0
«Бродяга Кенщин» — промо-ролик аниме-сериала от студии LIDEN FILMS
 0
Новые тизеры аниме «Нир: Автомата Ver1.1a»
 1
Выходящий на Netflix аниме-сериал «Агрессивная Рэцуко» завершится пятым сезоном
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 534: «Сознавайтесь, Флетч», «Удача», анонс «Константина 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 440: Эпическая кража автоугонщика
 
4ЕВА – 495: Классика начинается с Хеллсинга
 
19Телеовощи – 462: На другой стороне спектра
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 
3Ноль кадров в секунду – 439: Викинг в пижаме
 
1ЕВА – 494: Стучать хером по барану
 
6Телеовощи – 461: Малоизвестные персоналити
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 532: «Вышка», сортирный ужастик и «Приключения Электроника 2»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru