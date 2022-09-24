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Постер «Ведьмака» сообщает дату выхода третьего сезона

Хана медальону и, видимо, узам, сковывающим между собой участников главного трио героев сериала «Ведьмак». Вероятно, с отношениями Геральта (Генри Кавилл), Йеннифер (Аня Чалотра) и Цири (Фрейя Аллан) всё ещё печальнее, чем с сюжетом этой, с позволения сказать, экранизации книжной серии Анджея Сапковского. Во всяком случае, на это намекает преисполненный символизма постер третьего сезона, сообщающий, что продолжение потемневшего фэнтези выйдет следующим летом.

Постеры сериала «Ведьмак»

В продолжении удивительной истории к основному касту сериала Лорен Шмидт Хиссрич присоединились Сафия Ингар, Чжан Мэнъэр, Кристель Элвин, Робби Амелл, Хью Скиннер и Рошель Роуз. Третий сезон срежиссировали Стивен Серджик, Лони Перистер («Банши», «Воин»), Гянджа Монтейру («Новый вишнёвый вкус») и Бола Огун («Растя Диона», «Люцифер»).

Теги
ГалереяВедьмак
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Источник фотографий: Depositphotos

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