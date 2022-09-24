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Хоррор «1899 год» от создателей «Тьмы» наконец-то обзавёлся датой выхода

Ещё один важный анонс состоялся на полях онлайн-ивента TUDUM. Творческий коллектив многосерийного ужастика «1899 год» объявил точную дату премьеры нового сериала создателей головоломной «Тьмы», так полюбившейся зрителям по всему миру. Первый сезон выйдет на цифровой платформе 17 ноября.

Для документального подтверждения — свежий плакат сериала с датой, которую невозможно не рассмотреть:

Постеры сериала «1899 год»

Восьмисерийный мистический хоррор Янтйе Фризе и Барана бо Одара рассказывает о корабле с эмигрантами, отправившимися на поиски лучшего будущего из Лондона в Нью-Йорк. На пути в Новый Свет они сталкиваются с дрейфующим судном, считавшимся пропавшим. Тут-то и начинаются неприятности. Героям предстоит столкнуться с кошмарными тайнами, которые тянутся из далёкого прошлого пассажиров корабля.

Теги
Галерея1899 год
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Источник фотографий: Depositphotos

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