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Ужастик «1899 год» от авторов «Тьмы» напоминает о себе свежим тизером

Спустя год очнулся многосерийный немецкий проект «1899 год» — хоррор от создателей фантастического триллера «Тьма» на Netflix, в своё время наделавшего много шума и сколотившего основательную международную фанбазу. Видеоролик, который — осторожно! — может вызвать у особо чувствительных приступ эпилепсии, дарит множество свежих кадров из сериала. Это если не моргать.

Полноценный трейлер обещают показать 6 июня. А там, очевидно, и до премьеры недалеко.

Восьмисерийный мистический ужастик Янтйе Фризе и Барана бо Одара рассказывает о корабле с европейскими эмигрантами, отправившимися в поисках лучшего будущего в Новый Свет. На пути к берегам США они сталкиваются с дрейфующим судном, считавшимся пропавшим. Само собой, ничего хорошего эта неожиданная встреча им не принесёт. И по ходу дела участники событий столкнуться с тайнами, указывающими на то, что главные герои связаны между собой событиями из прошлого.

Теги
Видео1899 год
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Источник фотографий: Depositphotos

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