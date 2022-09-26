 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Враг приближается в тизере пятого эпизода «Властелина колец. Колец власти» Эмилия Кларк прокомментировала свой дебют в Marvel Ужастик со звездой «Форсажа» возглавил американский прокат Ана де Армас о секс-сценах «Блондинки»: «Я там делаю вещи, которые никогда в жизни не делала» Blackpink снова ставит рекорды, теперь с альбомом Born Pink
СЕРИАЛЫ
140
 
Прямая ссылка на новость:

Наоми Уоттс и Бобби Каннавале страдают от преследователя в трейлере хоррора «Наблюдатель» Райана Мёрфи

Сюжет, основанный на жутких реальных событиях лета 2015-го, с тех пор разросшихся до городской легенды, которая так и осталась неразгаданной. Стриминговый сервис Netflix показал трейлер психологического ужастика «Наблюдатель» с Наоми Уоттс и Бобби Каннавале в ролях главных жертв. Мини-сериал знатока жанра Райана Мёрфи выйдет на цифровой платформе 13 октября.

В центре сюжета — семейство Брэнноков. Мария и Дерек с двумя детьми недавно переехали в дом своей мечты в уютном пригороде Нью-Джерси. Но очень скоро жизнь главных героев превращается в кошмар — некто, называющий себя Наблюдателем, принялся терроризировать семью анонимными письмами и угрозами.

Теги
ВидеоНаблюдатель
Комментарии

Ещё на эту тему

7Приквел «Ведьмака» с эльфийкой Мишель Йео получил дату выхода 5«Уэнздей» Тима Бёртона наконец-то получила дату выхода 4Адреналиновая маньячка Галь Гадот в промо-ролике экшен-триллера «Каменное сердце» 1Генри Кавилл и Милли Бобби Браун расследуют новое дело в трейлере «Энолы Холмс 2»

Тоже интересно

14Первый взгляд на Аню Тейлор-Джой в роли Фьюриосы из приквела «Безумного Макса» (фото) 25Суровый Александр Кузнецов в экшен-трейлере эпика «Сердце пармы» 8Душевная и пошлая комедия с Дженнифер Лоуренс выйдет следующим летом 17Первая серия «Женщины-Халка» раскрыла главную интригу проекта 4Косметика для настройки сложности и другие детали Final Fantasy XVI

Далее на КГ

1
Могучие галлы возвращаются в трейлере комедии «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»
 2
Новые сериалы недели: новое «Интервью с вампиром» и чёрная комедия «1703» с Гошей Куценко
 0
Неделя аниме на КГ — главные новости 19–25 сентября
 0
«Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить всё в защиту» — тизер и другие подробности второго сезона
 0
«Маг ледяного клинка будет править миром» — тизер, авторы и сэйю для аниме про магическую школу
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 19–25 сентября
 0
«Новый Токио Мяу Мяу» — анонс и тизер второго сезона
 2
Волнуйся, дорогая! «Аватар» собрал по миру больше драмы с Флоренс Пью и Гарри Стайлсом
 4
Blackpink снова ставит рекорды, теперь с альбомом Born Pink
 0
«Реинкарнация безработного» — финал ранобэ, перспективы экранизации и дальнейшее развитие вселенной
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 534: «Сознавайтесь, Флетч», «Удача», анонс «Константина 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 440: Эпическая кража автоугонщика
 
4ЕВА – 495: Классика начинается с Хеллсинга
 
19Телеовощи – 462: На другой стороне спектра
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 
3Ноль кадров в секунду – 439: Викинг в пижаме
 
1ЕВА – 494: Стучать хером по барану
 
6Телеовощи – 461: Малоизвестные персоналити
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 532: «Вышка», сортирный ужастик и «Приключения Электроника 2»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru