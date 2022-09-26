Наоми Уоттс и Бобби Каннавале страдают от преследователя в трейлере хоррора «Наблюдатель» Райана Мёрфи

Сюжет, основанный на жутких реальных событиях лета 2015-го, с тех пор разросшихся до городской легенды, которая так и осталась неразгаданной. Стриминговый сервис Netflix показал трейлер психологического ужастика «Наблюдатель» с Наоми Уоттс и Бобби Каннавале в ролях главных жертв. Мини-сериал знатока жанра Райана Мёрфи выйдет на цифровой платформе 13 октября.

В центре сюжета — семейство Брэнноков. Мария и Дерек с двумя детьми недавно переехали в дом своей мечты в уютном пригороде Нью-Джерси. Но очень скоро жизнь главных героев превращается в кошмар — некто, называющий себя Наблюдателем, принялся терроризировать семью анонимными письмами и угрозами.