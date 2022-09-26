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Новые сериалы недели: новое «Интервью с вампиром» и чёрная комедия «1703» с Гошей Куценко

Источник: AMC

В ближайшие дни состоится несколько многосерийных премьер, пусть и не все они одинаково интересны широкому кругу зрителей. Британский канал BBC презентует мини-сериал Стивена Моффата «Инсайдер» с Дэвидом Теннантом и Стэнли Туччи. Отечественный видеосервис Okko представит детективную чёрную комедию «1703» с Гошей Куценко. Кабельный канал AMC меж тем организует долгожданную премьеру «Интервью с вампиром».

Понедельник, 26 сентября

 
Премьера+
BBC One
Инсайдер Inside Man

драма

В ролях Стэнли Туччи, Дилан Бейкер, Эткинс Эстимонд, Линдси Маршал, Лидия Уэст, Долли Уэллс

Драма расскажет, почему хорошие люди совершают плохие поступки и, вероятно, продемонстрирует, что раскрыть преступление проще, чем совершить его.

Сериал Стивена Моффата с Дэвидом Теннантом, срежиссированный Полом Макгиганом, — надо брать!

Видео

Вторник, 27 сентября

 
Премьера+
ABC (US)
Новичок: Федералы The Rookie: Feds

драма, детектив

В ролях Нинси Нэш, Бритт Робертсон, Фрэнки Фэйзон, Феликс Солис, Кевин Зегерс, Джеймс Сисьё

Создатель Алекси Хоули, Теренс Пол Винтер

Спин-офф «Новобранца» расскажет о Симоне Кларк — старейшем новобранце в истории Академии ФБР.

Всем поклонникам персонажа Ниси Нэш из «Новобранца», если таковые имеются, следует обратить внимание на этот сериал, ведь тут она играет главную роль.

 
Сезон2
NBC
Ла-Брея La Brea

драма, фантастика, приключенческий

В ролях Натали Зи, Оуэн Мэкен, Джон Седа, Николас Гонзалес, Чике Оконкво, Карина Лог

Создатель Дэвид Аппелбаум

Посреди современного Лос-Анджелеса разверзлась громадная воронка, засосав в свои глубины сотни горожан. Угодившие в яму обнаруживают себя в таинственном и опасном первобытном мире, где им волей-неволей придётся держаться вместе, чтобы выжить. Меж тем оставшиеся на поверхности пытаются выяснить, что произошло. Среди них — разделённая катастрофой семья, членам которой предстоит разгадать все загадки случившегося катаклизма, чтобы воссоединиться.

Среда, 28 сентября

 
Конец сезона2
FX
Псы резервации Reservation Dogs

комедия

В ролях Д'Фарао Ун-А-Тай, Эльва Гуерра, Сара Подемски, Мэттью Кардаропл, Девери Джейкобс, Паулина Алексис

Создатель Тайка Вайтити, Стерлин Хархо

Второй сезон комедии о коренных американцах завершится десятым эпизодом I Still Believe. Кабельный канал FX продлил сериал на третий сезон.

Видео

 
Конец сезона2
Syfy
Засланец из космоса Resident Alien

комедия, фантастика

В ролях Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Манделл Моган

Шестнадцатый эпизод I Believe In Aliens станет заключительным для второго сезона сериала. В июле кабельный канал Syfy продлил сериал на третий сезон.

Видео

Четверг, 29 сентября

 
Премьера+
Okko
1703

детектив, комедия

В ролях Гоша Куценко, Кузьма Сапрыкин, Софья Лебедева, Павел Табаков, Варвара Феофанова, Андрей Федорцов

Гоша, прожжённый опер, страдающий от депрессивных и суицидальных мыслей, становится наставником молодого стажёра из Москвы Вадика, который перевёлся в Питер из-за невесты. Им предстоит раскрыть дело об исчезновении из морга трупов девушек, а поможет им в этом вебкам-модель Аврора, которой крайне несимпатичны копы, но очень симпатичен Вадик. Колеся по городу на старом, разбитом Субару под песни Булановой, напарники погружаются в сюрреалистичность происходящего и узнают личные тайны друг друга.

Чёрная комедия с Гошей Куценко в питерском антураже — уже звучит неплохо.

Видео

 
Сезон3
FOX
Зови меня Кэт Call Me Kat

комедия

В ролях Майем Биалик, Свузи Кёрц, Кайла Прэтт, Лесли Джордан, Шайен Джексон, Джулиан Гант

Создатель Дарлин Хант

Кэт стукнуло 39, и каждый день ей приходится доказывать окружающим и родной матери, что для счастья необязательно иметь в жизни всё, что пожелаешь. Поэтому главная героиня тратит все свои сбережения на открытие кошачьего кафе.

Видео

 
Сезон2
CBS
Призраки Ghosts

комедия

В ролях Роуз Макивер, Уткарш Амбудкар, Доменик Ди Роса, Найджел Даунер, Эшер Гродман, Тристан Д. Лалла

Создатель Джо Порт, Джо Уайзман

Молодые супруги Саманта и Джей переезжают в дом мечты — доставшийся им по наследству загородный особняк, в котором надеются жить долго и счастливо. Но скоро пара выясняет, что, во-первых, дом от старости разваливается на части, а во-вторых, он битком набит призраками его многочисленных бывших жильцов. Саманта открывает в себе способность общаться с призраками и пытается использовать её, чтобы помочь донимающим её душам обрести долгожданный покой.

Видео

 
Сезон6
CBS
Детство Шелдона Young Sheldon

комедия, семейный

В ролях Джим Парсонс, Иэн Эрмитаж, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Зои Перри

Создатель Чак Лорри, Стивен Моларо

Приквел, предназначенный раскрыть тайну детских лет будущего светила науки. Семейная комедия расскажет о 12-летнем гениальном ребёнке Шелдоне и неординарном семействе Куперов из Техаса, о котором, впрочем, и так уже немало известно из основного сериала.

Видео

Воскресенье, 2 октября

 
Премьера+
AMC
Интервью с вампиром Interview With The Vampire

мистика, драма, триллер

В ролях Джейкоб Андерсон, Сэм Рид, Эрик Богосян, Крис Стак, Кэлин Колман, Виктория Харрис

Создатель Ролин Джонс

Двухсотлетний вампир Луи де Пон дю Лак рассказывает журналисту Дэниэлу Моллою историю своей жизни, знакомства с вампиром Лестатом де Лионкуром, убедившим главного героя стать его бессмертным компаньоном.

Многосерийная и более откровенная версия известного сюжета культового готического романа. Разве что заменители сексуальных кровососов Тома Круза и Брэда Питта не дотягивают до полнометражных оригиналов.

Видео

 
Сезон3
CBS
Великий уравнитель The Equalizer

драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер

В ролях Куин Латифа, Крис Нот, Адам Голдберг, Смитти Чай, Лиза Лпира, Рене Ифра

Создатель Эндрю У. Марлоу, Терри Миллер

Современная интерпретация сериала 80-х с Эдвардом Вудвордом рассказывает о таинственной и смертоносной Робин Макколл, которая благодаря своему внушительному жизненному и профессиональному опыту помогает в беде всем, кого не в состоянии защитить несовершенная система.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (2)

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