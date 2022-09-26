Новые сериалы недели: новое «Интервью с вампиром» и чёрная комедия «1703» с Гошей Куценко

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Okko

Гоша, прожжённый опер, страдающий от депрессивных и суицидальных мыслей, становится наставником молодого стажёра из Москвы Вадика, который перевёлся в Питер из-за невесты. Им предстоит раскрыть дело об исчезновении из морга трупов девушек, а поможет им в этом вебкам-модель Аврора, которой крайне несимпатичны копы, но очень симпатичен Вадик. Колеся по городу на старом, разбитом Субару под песни Булановой, напарники погружаются в сюрреалистичность происходящего и узнают личные тайны друг друга.

Чёрная комедия с Гошей Куценко в питерском антураже — уже звучит неплохо.