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Адриа Архона и компания на постерах сериала «Андор»

В честь свершившегося на прошлой неделе трёхсерийного старта «Андора» стриминговый сервис Disney+ опубликовал свежие персонажные постеры шпионского триллера с ключевыми персонажами эпизодов. Персонального плаката удостоились Бикс Калин (Адриа Архона), Сирил Карн (Кайл Соллер) и Маарва Андор (Фиона Шоу).

Остальные девять эпизодов первого сезона будут выходить еженедельно.

Постеры сериала «Андор» Постеры сериала «Андор» Постеры сериала «Андор»

В остросюжетной истории о суровых буднях борьбы Сопротивления с Империей также снимаются Стеллан Скарсгард, Женевьев О'Рейли, Форест Уитакер, Денис Гоф и Алекс Ферн.

Над сценарием приквела «Изгоя-один» работал шоураннер проекта Тони Гилрой, помогавший с пересъёмками фильма. За режиссуру первого сезона отвечают Бенджамин Карон («Шерлок»), Сюзанна Уайт («Конец парада») и Тоби Хэйнс («Чёрное зеркало»).

Теги
ГалереяАндор
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