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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Дэймон Таргариен — бисексуал. Важный факт о ключевом персонаже «Дома Дракона» (фото)

Зачем ограничиваться инцестуальными связями, если ничто не мешает приписать персонажу пару-тройку психосексуальных девиаций? Или хотя бы одну. В мире Вестероса и не такое видали. Внимательные зрители, посмотревшие свежий эпизод «Дома Дракона», наверняка обратили внимание на воркование Дэймона Таргариена (Мэтт Смит) и сладенького ноунейма, прислуживавшего гостям Пентоса за столом. Знайте, что все эти нежности попали в кадр не просто так.

Зоркие и пытливые пользователи «Твиттера», отсмотревшие одну из фичуреток сериала, обнаружили в ней фрагмент из вырезанной сцены, где Дэймон лобызается с этим самым слугой. Ох уж эти ненасытные Таргариены. Как видим, создатели сериала стараются повысить планку прогрессивности контента везде, где только можно, чтобы никто вдруг не обвинил приквел «Игры престолов» в недостаточной репрезентации всего, что нынче модно репрезентировать. Пока вроде бы справляются.

Теги
Дом Дракона
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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